صور.. كورونا يغلق 19 مدرسة في الأنبار والحلبوسي يوضح حقيقة "التفشي"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة الانبار، يوم الاثنين، عن اغلاق 19 مدرسة في مدن المحافظة بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال مدير تربية قضاء الفلوجة شرقي محافظة الانبار، ضياء الدين الحلبوسي لوكالة شفق نيوز"، إن "المفارز الطبية في محافظة الانبار قامت قبل عدة أيام، بالكشف عن عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين عدد من طلبة المدارس في الفلوجة، وذلك بعد إبلاغ إدارات المدارس عنها".

واضاف، أن "القطاع الصحي في الانبار، تمكن من بين 450 مدرسة، الكشف عن اربع او خمسة مدارس فقط، قد شهدت تسجيل إصابات بين طلبتها، وتم على إثر ذلك إغلاق مدارس الفلوجة كافة لمدة يومين فقط، وذلك بتوجيه من قبل خلية أزمة كورونا في الانبار، من أجل التأكد من سلامة الطلبة من الإصابة بالفيروس، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لحمايتهم".

وأشار الحلبوسي، الى أن "خلال اليومين التي اغلقت بها المدارس، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة الطلبة، من وصول فيروس كورونا إلى المدرسة من عدمه، وكل الإدارات قامت بإبلاغ مديرية التربية بموقفها الصحي، في حال وجود حالات إصابة مؤكدة او شبه مؤكدة او ملامسة، لاتخاذ اللازم"

وتابع، "وعلى إثر ذلك، تم إصدار قرار من قبل مديرية تربية الانبار، يتضمن إغلاق 14 مدرسة في الفلوجة، والتي شهدت تسجيل عدد من حالات الإصابة".