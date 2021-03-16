صور.. كركوك تباشر بقرعة توزيع الشقق في مجمعين سكنيين

شفق نيوز/ أجرت الحكومة المحلية في محافظة كركوك, يوم الثلاثاء، قرعة توزيع الشقق السكنية على مواطني المحافظة من مختلف المكونات، وفقاً لضوابط وزارة التخطيط.

وذكر إعلام محافظة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرعة جرت في ديوان المحافظة بإشراف الحكومة المحلية وعدداً من مديري الدوائر التابعة لها، وبحضور المواطنين الذين ظهرت اسمائهم في الاستمارة الالكترونية ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية في مجمعيّ دوميز وشوراو.

وقال المحافظ راكان الجبوري "وجدنا خلال التقديم على الشقق عدم وجود توازن بين مكونات كركوك، لذلك عملنا على تحقيق العدالة عبر توزيعها بواقع 96 شقة لكل مكون و12 شقة للمكون المسيحي وباعتماد هوية الأحوال المدنية للمتقدمين".

وأضاف "ستكون هنالك فترة محددة لاستبدال الاسماء وفقاً لضوابط وزارة التخطيط ولتحقيق التوازن بين مكونات المحافظة"، مبينا ان "الحكومة تتحمل نصف كلف السكن والنصف الاخر يقسط على 20 عاماً وبعد خمس سنوات تحول ملكية الشقة للمواطن بشرط أنه لا يحق له بيعها، كما ان ادارة كركوك عملت على تأمين الخدمات الأساسية والطرق للمجمعين".

من جانبه، اكد المعاون الفني لمحافظ كركوك, علي حمادي، ان ادارة كركوك لم تتدخل باختيار الاسماء بل كان التقديم عن طريق الموقع الالكتروني ووفقا لاستمارة معتمدة من قبل وزارة التخطيط، مشيرا الى ان دوائر العمل والتقاعد والاملاك وشؤون المواطنين ستتولى تدقيق المستمسكات وفقا للضوابط المعتمدة.

ويضم المشروع سبع عمارات جنوب دوميز، و18 عمارة في شوراو بواقع 12 شقة في كل عمارة.