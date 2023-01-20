صور.. كربلائية تفتتح أول استديو تصوير نسائي في "الهندية" وتكسر احتكار الرجال

شفق نيوز/ تقف إلى جانب الكاميرا متحدية، لتخترق عالما كان مخصصا للرجال فقط، يعود أرشيفها إلى عام 2017 ليحمل العديد من الصور الفوتوغرافية، وسهّلت التصوير على الأسر في الجلسات والمناسبات بافتتاحها استوديو لتصوير النساء في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

مينا الجميلي، صاحبة أول ستوديو نسائي، ولدت عام 1998 في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، والدتها أمل النصراوي، وهي أيضا مصورة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، بدأت حرفة التصوير منذ سنة 2017، وكانت هواية ومن ثم أصبحت مهنة لها، بعد تلقيها الدعم والتشجيع من والدتها، وفق ما تقول مينا لوكالة شفق نيوز.

ولم تكتف مينا بذلك، بل عملت بعد تعلم التصوير على افتتاح استوديو لتصوير النساء في قضاء الهندية، حيث اتاحت للأسر المحافظة تصويرهن بلا حرج في الجلسات الخاصة من خلال كادر نسائي، فضلا عن وجود كادر رجالي لتصوير المناسبات الأخرى.

وأطلقت مينا عليه اسم "استوديو الأمل" تيمنا بوالدتها "أمل النصراوي"، فهي الأمل في حاضرها ومستقبلها، بحسب مينا، وتضيف أنها تقوم بالتصوير داخل الاستوديو وخارجه، شاكرة في ختام حديثها أهالي القضاء بدعمهم لها منذ بداية مسيرتها التصويرية حتى الآن.