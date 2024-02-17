بعضها يعود إلى العصر الساساني .. إكتشافات اثرية جديدة في محافظتين عراقيتين (صور)

شفق نيوز/ أعلن قسم شرطة حماية آثار وتراث واسط، يوم السبت، تأمينه إكتشاف يضم أكثر من 800 موقع وتل أثري في المحافظة من قبل بعثة إيطالية.

وذكر القسم في بيان اليوم، أنه قام بتأمين الحماية لبعثة المسح الإيطالية أثناء قيامها بمسح المواقع الآثارية في قضاء الشحيمية قرية اشبيلية.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف تلال آثاري جديدة في المحافظة التي تضم أكثر من 800 موقع وتل أثري مثبت لغاية الآن.

وتعمل البعثة الإيطالية على مسح واستكشاف مواقع وتلال آثارية جديدة لغرض دراستها والبحث عن أسماء لها وتثبيتها.

في غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، اكتشاف مبان وعدد من اللقى في تل البدو جنوب مدينة النجف.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، لجنة متابعة البعثات برئاسة مدير قسم التنقيبات في الهيئة سهيل التميمي قامت بزيارة البعثة العراقية في تل البدو جنوب مركز مدينة النجف.

ونقل البيان عن التميمي قوله ان البعثة المحلية اكتشفت أجزاء من بقايا مبان وعدد من اللقى المتنوعة تعود إلى نهاية العصر الساساني وبداية الإسلام المبكر وهي امتدادات لفترة مدينة الحيرة وتمثلت بقوارير زجاجية وجرار فخارية "

وأوصت اللجنة باستمرار العمل في عدد من النقاط بغية الكشف عن طبقات أثرية تعود إلى عصور أخرى إن وجدت.

وشددت اللجنة بعد اطلاعها على عمليات التنقيب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أوصت بها الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية .