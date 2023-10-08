صور .. إكتشاف بقايا مبنى إداري و120 رقيماً طينياً تعود للعصر الآشوري في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، يوم الأحد، أن البعثة الإيطالية في العراق عثرت على بقايا مبنى إداري، وعلى أكثر من رقيماً طينياً تعود للعصر الآشوري شرق محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تنفيذاً لتوجيهات مدير عام التحريات والتنقيبات علي شلغم قامت لجنة متابعة البعثات برئاسة مدير قسم التنقيبات في الهيئة العامة للاثار والتراث سهيل التميمي بزيارة البعثة الإيطالية العاملة في شرق تل قوينجق بمحافظة نينوى.

واشار التميمي الى ان البعثة الإيطالية اثناء عملها في تل قوينجق وفق العقد المبرم بين البلدين اكتشفت جزءاً من بقايا مبنى إداري مشيد باللبن يعود الى العصر الآشوري الحديث، وعدداً من اللقى المتنوعة وأهمها مجموعة من النصوص الادبية بما يزيد عن 120 رقيما طينيا.

وأضاف البيان، أن اللجنة أطلعت على احدى نقاط عمل البعثة، وتبين خلال عمليات التنقيب إكتشاف طبقتين حضاريين إحداهما تعود للعصر الآشوري الحديث والأخرى للعصر الآشوري الوسيط.

هذا وأوصت اللجنة باستمرار العمل في هذه النقاط بغية الكشف عن طبقات العصر الآشوري القديم ان وجدت، وفقا للبيان.

وتابع رئيس قسم التنقيبات بالقول ان، اللجنة اطلعت على أعمال التنقيب والصيانة لبوابة (أدد)، و ازالت الحطام الذي حصل بها جراء التجريف على يد تنظيم داعش، وشددت اللجنة بعد اطلاعها على عمليات التنقيب بالالتزام بالتعليمات التي أوصت بها الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية .