صور. أكاديميو الموصل يرفضون بـ"غضب" الاستقطاعات من الرواتب بموازنة 2021

شفق نيوز/ نظم الأساتذة الجامعيون في محافظة نينوى، يوم الأحد، وقفة احتجاجية، رفضاً لخفض المخصصات الجامعية في موازنة 2021، مؤكدين رفضهم للإجراءات الحكومية المتمثلة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، والاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الأكاديميين تجمعوا أمام المركز الطلابي وسط جامعة الموصل، رافعين لافتات تضمنت عبارات غاضبة، منها "معالجة الأزمة المالية يكون باسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين لا بالمساس بقوت الشعب العراقي"، وأخرى وصفت مسودة موازنة 2021 بـ"التعسفية ويراد منها تجويع وإذلال الشعب العراقي".

وقال استاذ العلوم السياسية، الدكتور محمود عزو، لشفق نيوز، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية هي لإيصال صوت الشرائح التي ستظلم بسبب القرارات الأخيرة وليس الاكادميين فقط انما الموظفين من ذوي الدخل المحدود".

وأضاف "احتجاجنا ليس على القرارات المالية وخفض قيمة الدينار فقط، انما على ما تنوي الحكومة استقطاعه من رواتبنا ايضاً، وهذا الاستقطاع سيرهق الوضع الاقتصادي بشكل عام وليس أوضاع هذه الشرائح فقط".

فيما أشار الاستاذ في كلية التربية، محمد واجد، إلى أن الوقفة "ليست لاجل الاستقطاع فقط انما ان هنالك مشاكل ستترتب على ما يجري من خفض قيمة الدينار، إذ سيؤدي ذلك الى مشاكل اخرى مثل ارتفاع نسب البطالة وتفشي الجريمة وازدياد المشاكل الاجتماعية لانها مرتبطة بالوضع الاقتصادي والمالية".

وأكد على أن "الهدف من هذه الوقفة هو لمطالبة الحكومة بإيجاد حلول بديلة غير التي اعتمدتها في موازنة 2021".