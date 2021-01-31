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صور.. كابوس الأمطار يفزع سكان الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T15:55:22+0000
صور.. كابوس الأمطار يفزع سكان الموصل

شفق نيوز/ ينتظر الفلاحون والمزارعون تساقط الأمطار بفارغ الصبر كل شتاء لري أراضيهم، وربما يقيمون صلاة الاستسقاء في حال تأخرها، لكن هنالك اشخاص ينظرون للمطر كنقمة ويتضرعون إلى الله أن لا تهطل عليهم.

في عدد من أحياء ومناطق مدينة الموصل تتحول مياه الأمطار إلى برك مياه آسنة ويغطي الوحل الطرقات وتبدأ المعاناة حتى أن البعض لا يغادرون منازلهم إلا اضطراراً، لحين أن تجف الشوارع.

صور حصرية لوكالة شفق نيوز، توثق معاناة أهالي حي الشيماء في الجانب الأيسر من الموصل، وهو حي اكتمل بناؤه منذ سنوات، لكن الحكومات المحلية لم ترفد الحي بالبنى التحتية الضرورية مثل شبكة للصرف الصحي والشوارع المعبدة.

حي الشيماء لا ينفرد بواقعه الخدمي المزري؛ فهناك أحياء أخرى تشاركه هذا الحال، مثل حي الانتصار الذي لا تختلف المشاهد فيه، وكذلك حي الكفاءات الثانية الذي يتوسط الجانب الأيسر، ورغم وعود الحكومات المحلية لسكان هذه المناطق إلا أنها ما زالت حبراً على ورق.

وفي تصريح لشفق نيوز، يقول معاون محافظ نينوى، الدكتور رعد العباسي، إن هذه الأحياء ستشمل بالخدمات في موازنة العام المقبل.

لكن هذا الوعد سبق وأن رافق الحكومات المحلية السابقة ولم يلمس السكان شيئاً على أرض الواقع سوى واقع واحد وهو كابوس الأمطار الذي يفزعهم في كل شتاء.

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