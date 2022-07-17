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صور.. قطع طريق الحلة - الديوانية احتجاجاً على شح المياه وطلبة يتظاهرون وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-17T09:04:57+0000
صور.. قطع طريق الحلة - الديوانية احتجاجاً على شح المياه وطلبة يتظاهرون وسط بغداد

شفق نيوز/ قطع متظاهرون في منطقة الدبلة بناحية الابراهيمية بمحافظة بابل، شارع الحلة - الديوانية، احتجاجا على شح المياه.

وقال المواطن حيدر علي من أهالي منطقة الدبلة، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التظاهرات جاءت احتجاجا على شح المياه مؤخرا، والذي تسبب بجفاف الأراضي الزراعية، مصدر رزقنا، فضلا عن تأثير ذلك على احتياجات المواطنين الاساسية الأخرى".

وتشهد ناحية الإبراهيمية في محافظة بابل بين فترة وأخرى تظاهرات احتجاجا على شح مياه الأنهر والمياه الصالحة للشرب وخاصة من قبل الفلاحين المتضررين الأبرز في هذه الأزمة.

وفي بغداد، تظاهر طلبة السادس الاعدادي امام وزارة التربية للمطالبة بتعديل الجدول الامتحاني. كما طالب بعض الطلبة بالدخول الشامل للامتحان في الدور الثاني.

وفي السياق، أكدت وزارة التربية ان امتحانات السادس الاعدادي ستجري في موعدها المحدد ولا توجد نية لتغييرها، مشيرة إلى أنه لا يمكن إرباك الطلبة بتغيير جدول الامتحانات.

ومن المقرر ان تجري امتحانات السادس الاعدادي يوم الاربعاء المصادف 20 تموز الجاري.

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