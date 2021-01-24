سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. إقامة صلاة الغائب في جامعة الموصل على أرواح ضحايا تفجيري بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-24T11:28:52+0000
صور.. إقامة صلاة الغائب في جامعة الموصل على أرواح ضحايا تفجيري بغداد

شفق نيوز/ أقام المئات من طلبة وأكاديمي جامعة الموصل، يوم الاحد، صلاة الغائب على أرواح ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ورفع ممثلو الكليات والاقسام لافتات استنكار واحتجاج لما حدث من تفجير دموي راح ضحيته العشرات من الكسبة والفقراء.

وقال ممثل اتحاد طلبة جامعة الموصل محمد بدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الوقفة جاءت كرسالة تضامن مع ذوي الضحايا الذي سقطوا في تفجيري ساحة الطيران".

وتابع أن "أقل ما يمكن أن يقدموه لأجلهم هو الصلاة على أرواح الضحايا وهذه رسالة بأن المصاب واحد والدم واحد والجروح واحدة".

يشار إلى ان قرابة 150 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح يوم الخميس عندما فجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين وسط جموع من الكسبة و المتبضعين في سوق باب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.

related

شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

Date: 2020-12-11 16:26:41
شرطة الموصل تلاحق جثة رجل خمسيني

صور .. أمريكا تحيي معلما تاريخيا بمدينة عراقية يجهله السكان

Date: 2020-09-16 07:52:01
صور .. أمريكا تحيي معلما تاريخيا بمدينة عراقية يجهله السكان

العراق يبدأ إجراءات تخص الكوارث الطبيعية ويعلن وقوعه على خط الزلازل

Date: 2019-08-20 12:10:14
العراق يبدأ إجراءات تخص الكوارث الطبيعية ويعلن وقوعه على خط الزلازل

الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

Date: 2020-11-05 16:14:51
الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

صور .. الامطار والفيضانات تغرق العديد من احياء مدينة الموصل

Date: 2020-03-18 10:40:28
صور .. الامطار والفيضانات تغرق العديد من احياء مدينة الموصل

الموصل.. إغلاق محال احتجاجاً على اعقال تجار رفعوا الأسعار

Date: 2020-12-30 09:13:48
الموصل.. إغلاق محال احتجاجاً على اعقال تجار رفعوا الأسعار

الصحة تحذر من استغلال التفجيرات بالاحتيال على المواطنين

Date: 2021-01-22 08:54:51
الصحة تحذر من استغلال التفجيرات بالاحتيال على المواطنين

احباط محاولة انتحار جماعي لعائلة موصلية

Date: 2020-10-04 08:58:36
احباط محاولة انتحار جماعي لعائلة موصلية