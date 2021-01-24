صور.. إقامة صلاة الغائب في جامعة الموصل على أرواح ضحايا تفجيري بغداد

شفق نيوز/ أقام المئات من طلبة وأكاديمي جامعة الموصل، يوم الاحد، صلاة الغائب على أرواح ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ورفع ممثلو الكليات والاقسام لافتات استنكار واحتجاج لما حدث من تفجير دموي راح ضحيته العشرات من الكسبة والفقراء.

وقال ممثل اتحاد طلبة جامعة الموصل محمد بدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الوقفة جاءت كرسالة تضامن مع ذوي الضحايا الذي سقطوا في تفجيري ساحة الطيران".

وتابع أن "أقل ما يمكن أن يقدموه لأجلهم هو الصلاة على أرواح الضحايا وهذه رسالة بأن المصاب واحد والدم واحد والجروح واحدة".

يشار إلى ان قرابة 150 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح يوم الخميس عندما فجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين وسط جموع من الكسبة و المتبضعين في سوق باب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.