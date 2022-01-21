سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. في أجواء متجمدة وقبل شروق الشمس.. مائدة إفطار تجمع البغداديين

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-21T06:01:16+0000
صور.. في أجواء متجمدة وقبل شروق الشمس.. مائدة إفطار تجمع البغداديين

شفق نيوز/ يعد الإفطار الصباحي، أحد أهم الوجبات لدى المواطن البغدادي، سواء صاحب الأعمال الحرة أو الموظف، فكيف بوجبات (الكاهي والقيمر، الپاجة، والمشويات بأنواعها)، التي تعد وجبات أساسية لأصحاب العمل الشاق بصورة خاصة.

لكن، عندما تكون وجبة الإفطار هذه في سوق الصدرية العريق، فلها طعم أخر.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت مع ساعات الصباح الأولى، في أحد أكثر المناطق التي تنتشر فيها محال ومطاعم الإفطار الصباحي، فبدرجة حرارة دون الصفر، تغص هذه المنطقة بالمواطنين لسبب واحد هو الإفطار ومن ثم التوجه إلى ميدان العمل كل حسب اختصاصه.

ومنطقة الصدرية، تقع في قلب سوق العمل التجاري والسلك الوظيفي بالعاصمة بغداد، إذ تحاط هذه المنطقة بدوائر حكومية وسوق الشورجة (أكبر سوق تجاري في العراق).

وعرفت منطقة الصدرية بهذا الإسم نسبة إلى دفينها (الشيخ صدر الدين محمد بن محمد الهروي) المدرس في المدرسة البشيرية والمتوفى سنة 677 للهجرة.

related

مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا

Date: 2021-04-11 12:13:25
مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا

العاصمة بغداد تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-14 10:23:02
العاصمة بغداد تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

Date: 2021-05-25 09:37:22
صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

الحكومة العراقية تضع حجر اساس "دار المخطوطات": سيكون قبلة جامعات العالم

Date: 2021-12-15 09:19:38
الحكومة العراقية تضع حجر اساس "دار المخطوطات": سيكون قبلة جامعات العالم

السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

Date: 2019-06-29 15:43:51
السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

Date: 2021-09-09 06:06:13
حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

غوغل يضع شارة سوداء حدادا على ضحايا تفجيريّ بغداد

Date: 2021-01-22 08:29:57
غوغل يضع شارة سوداء حدادا على ضحايا تفجيريّ بغداد

بغداد.. مصرع شخصين جراء نيران اندلعت بمادة سريعة الاشتعال

Date: 2020-08-16 12:49:11
بغداد.. مصرع شخصين جراء نيران اندلعت بمادة سريعة الاشتعال