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صور.. في الساعة الاخيرة قبل سريان حظر التجوال.. شوارع بغداد تختنق بالسيارات

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-11T15:56:35+0000
صور.. في الساعة الاخيرة قبل سريان حظر التجوال.. شوارع بغداد تختنق بالسيارات

شفق نيوز/ غصت شوارع العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، بطوابير طويلة من السيارات مع اقتراب موعد الإفطار وتطبيق حظر التجوال الجزئي.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، أن شارع أبو نؤاس المطلة على نهر دجلة، وكذلك شارع العرصات، بالإضافة إلى شارع "السدة" والكرادة خارج، وجميعها في منطقة الكرادة بجانب الرصافة من بغداد، تشهد زحاماً مرورياً خانقاً.

وأضافوا أن سيطرة شؤون التاجي، شمال غربي بغداد، هي الأخرى اختنقت بطوابير السيارات بسبب فتح ممرين من أصل سبعة ممرات لمرور السيارات.

وأشار المراسلون إلى أن الطريق السريع في منطقة الدورة جنوبي بغداد باتجاه منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، هو الآخر يكتظ بالسيارات بسبب زحام في المخرج المؤدي إلى طريق معسكر الرشيد.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثلاثاء، هو الأخير قبل البدء بتطبيق حظر التجوال الشامل والذي يبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء ويستمر حتى 22 من شهر آيار الجاري.

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