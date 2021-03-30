صور.. فعالية غنائية تعبر عن الوحدة المجتمعية في جلولاء

شفق نيوز/ نظم العشرات من اهالي ناحية جلولاء في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، فعالية غنائية تعبر عن وحدة مكونات جلولاء المجتمعية والتعايش السلمي.

وقال الناشط والاعلامي واحد منظمي الفعالية، هيلل عبد الستار الكروي، لوكالة شفق نيوز، ان الفعالية الغنائية شهدت مشاركة مختلف الاطياف والشرائح الاجتماعية للتعبير عن مكانة جلولاء التاريخية وما تمثله من تجمع يمثل عراقا مصغرا ويجسد الوحدة الوطنية بأبهى الصور على الرغم مما عانته جلولاء من ظروف امنية واجتماعية صعبة خلال الفترات الماضية.

واضاف ان الفعالية "لاقت ترحيبا شعبيا ومشاركة لنقل حقيقة التعايش السلمي والتعاضد بين جميع المكونات والاطياف على مر الفترات الماضية والمقبلة الى جانب التعبير عن الارث الحضاري للمدينة ومكانتها في خارطة ديالى والعراق بشكل عام".

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عناصر داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من العام نفسه، ويبلغ عدد سكانها اكثر من 80 الف نسمة.