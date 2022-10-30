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صور .. فريق طبي عراقي ينجح في زراعة يد مبتورة لرجل ثلاثيني

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-30T09:53:57+0000
صور .. فريق طبي عراقي ينجح في زراعة يد مبتورة لرجل ثلاثيني

شفق نيوز/ نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الواسطي التعليمي التابع لدائرة صحة الرصافة ببغداد، بإعادة زراعة كف مبتور لليد اليسرى لرجل ثلاثيني من محافظة النجف تعرض الى حادث عرضي بواسطة الة حادة.

صرح بذلك مدير المستشفى الدكتور عباس محمد صحن النصرواي والذي قال وفق بيان صادر عن صحة الرصافة : ان طاقم طبي متخصص برئاسة الدكتور "محمد برهان العامري" تمكن من اجراء العملية بوقت قياسي من خلال اعادة الحياة والحركة للكف المبتور حيث تكللت العملية بالنجاح ، لافتا ان المستشفى سجل في فترات سابقة اجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية المتميزة وبنسب نجاح كبيرة .

في السياق عينه تحدث رئيس الفريق الطبي المشرف على العملية الدكتور "اثير برهان العامري" ان المريض يبلغ من العمر (٣٠) عاما هو من اهالي محافظة النجف راجع طوارئ المستشفى بحالة حرجة في وقت متأخر مساء حيث اجريت له التحاليل والفحوصات اللازمة كافة ادخل بعدها الى صالة العمليات الجراحية على وجه السرعة وقد اجريت له عملية اعادة زراعة اليد المبتورة استغرقت زهاء خمس ساعات متواصلة تحت التخدير العام جرى خلالها تثبيت العظام وخياطة الاوتار والاعصاب ثم ربط الشرايين والاوردة بواسطة الجراحة المجهرية تكللت العملية بالنجاح .

العامري اضاف ان نجاح العملية تحقق بمشاركة فريق طبي متميز عمل الى جانبه وهم كل من طبيبة التخدير الاختصاص امال عبد القادر ، والدكتورة نور حسن مشتت اختصاص جراحة تجميلية ، والدكتور ضيف رشيد الجمالي ، والدكتورة علياء عماد ، والدكتور سيف صاحب هادي مقيم كسور ، ومساعد التمريض احمد زغير ، ومساعد تخدير احمد عزيز الى جانب الملاكات التمريضية الخافرة في صالة العمليات التجميلية ، مشيرا الى ان هذا النوع من العمليات النوعية يحتاج الى مهارات متقدمة لضمان نجاحها.وتابع العامري بالقول ان مستشفى الواسطي يضم نخبة متميزة من امهر الاطباء ضمن هذا التخصص الطبي الدقيق .

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