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صور.. فتح 7 مقابر جماعية لإيزيديين قتلهم داعش في سنجار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T14:21:30+0000
صور.. فتح 7 مقابر جماعية لإيزيديين قتلهم داعش في سنجار

شفق نيوز/ شهد قضاء سنجار في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، مراسم فتح سبع مقابر جماعية لضحايا إيزيديين قتلوا على أيدي عناصر تنظيم داعش خلال فترة احتلالها لمساحات واسعة من الأراضي العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية وممثلي المنظمات المدنية وحقوق الانسان العالمية والمحلية، حضروا مراسم افتتاح المقابر في قرية حردان بناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار.

واوضح مدير المنظمة الايزيدية لتوثيق الجرائم المرتكبة ضد الايزيديين، خيري علي، لوكالة شفق نيوز، ان فريق التحقيق الدولي والفريق الوطني لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية باشرا اليوم بفتح المقابر واستخراج الرفات الموجودة منها.

وبين علي، ان "عدد الضحايا الموجودين في هذه المقابر غير محدد"، متوقعاً ان يصل عددهم الى نحو 70 ضحية، مشيرا الى ان "عملية فتح المقابر ستستمر لمدة 21 يوما وسيتم بعدها نقل الرفات الى مديرية الطب العدلي في بغداد".

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