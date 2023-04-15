صور.. فتح العمل على جميع مقاطع طريق مدخل بغداد - الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم السبت، مباشرة العمل على جميع مقاطع طريق مدخل (بغداد-الموصل).

وقال المحافظ خلال جولة ميدانية أجراها لمتابعة سير الأعمال المنفذة في الطريق، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"مشاريع تطوير مداخل العاصمة تُنفذ بوتيرة متسارعة بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لاسيما بعد نزول نحو 140 آلية في المدخل الشمالي للعاصمة، والذي يشهد أعمال استثنائية".

وأضاف العطا، أن "الأعمال المنفذة لمدخل (بغداد – الموصل) شملت تهيئة أعمال (الصب الكونكريتي) للمقطع (المقلوع) لممر الإياب باتجاه بغداد مع نصب المعمل الخاص بتجهيز (الكونكريت) تمهيداً لتنفيذ التبليط"، لافتاً إلى أن "أعمال التوسعة شملت جهة الجزرة الوسطية لممر الذهاب باتجاه الموصل عن طريق الإكساء بطبقة إسفلتية ضمن المواصفات الفنية المطلوبة".

وتابع:"كما شملت الأعمال ايضاً قشط ممر الذهاب باتجاه الموصل، وتوسعة الجوانب لممري الطريق بعد منطقة المشاهدة إلى نهاية الطريق (حدود ناحية العبايجي)، فضلاً عن رفع أعمدة الإنارة في الجزرة الوسطية التي تتعارض مع الأعمال المنفذة، كذلك إكمال أعمال التحويلة المرورية النظامية المؤقتة لممر الإياب باتجاه بغداد".

وأشار المحافظ إلى "أن التوجيه المركزي لرئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع التجاوزات الواقعة على محرمات مداخل العاصمة، والتي تتمثل بالحواجز الكونكريتية والمحال التجارية وغيرها، أسهم وبشكل كبير في رفعها من قبل الدوائر المعنية"