سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. "غفوة سائق" و "السرعة الفائقة" يتسببان بحادثي سير في أربيل وميسان

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T09:29:33+0000
صور .. "غفوة سائق" و "السرعة الفائقة" يتسببان بحادثي سير في أربيل وميسان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل اليوم الثلاثاء حدوث حادث سير في حي برايتي على الشارع 60 صباح اليوم

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الحادث كان بسبب غفوة السائق أثناء قيادته للسيارة "مبينة انه "لم يتسبب بأضرار بشرية لكنها تسببت بتلف بعض المزروعات على الطريق".

وفي حادث آخر غرقت سيارة في نهر دجلة بعد سقوطها من اعلى جسر الزهور في مركز مدينة العمارة وسط محافظة ميسان اليوم الثلاثاء في احد اغرب حوادث السير التي شهدتها المدينة.

وبين شهود عيان إلى وكالة شفق نيوز أن "سيارة نوع بيك اب سقطت في نهر دجلة بعد تجاوزها رصيف الجسر وهدمها لجداره لتقع بشكل مباشر في النهر بسبب فقدان سيطرة السائق عليها لأنه كان يسير بسرعة عالية".

واضاف آخرون "سائق السيارة نجا بأعجوبة لأنه كان الوحيد فيها رغم إصابته واستطاع الخروج من السيارة التي ابتلعتها مياه النهر بينما هرع مدنيون ورجال مرور المحافظة صوب مكان الحادث".

related

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

تلوث أحد أهم انهار ميسان يتسبب بأمراض فتاكة تجتاح قرى المحافظة

Date: 2022-03-24 15:34:22
تلوث أحد أهم انهار ميسان يتسبب بأمراض فتاكة تجتاح قرى المحافظة

مصرع وإصابة 13 شخصاً بحوادث سير في ميسان

Date: 2021-05-23 21:06:32
مصرع وإصابة 13 شخصاً بحوادث سير في ميسان

كنيسة في أربيل تخرج عن صمتها وتحسم مصير كاهن تحرش جنسيا بطفلة

Date: 2020-12-16 10:06:22
كنيسة في أربيل تخرج عن صمتها وتحسم مصير كاهن تحرش جنسيا بطفلة

القضاء يصدر 6 أحكام بالسجن على مدير المصرف الزراعي السابق في ميسان

Date: 2021-08-01 06:47:58
القضاء يصدر 6 أحكام بالسجن على مدير المصرف الزراعي السابق في ميسان

اضراب في ميسان وقطع جسور في النجف

Date: 2019-11-24 08:57:12
اضراب في ميسان وقطع جسور في النجف

عاصفة ترابية تعدم الرؤية في ميسان

Date: 2022-06-13 16:52:54
عاصفة ترابية تعدم الرؤية في ميسان

محافظتان عراقيتان تمددان حظر التجوال وثالثة ترفع حالة التأهب

Date: 2020-03-21 12:46:02
محافظتان عراقيتان تمددان حظر التجوال وثالثة ترفع حالة التأهب