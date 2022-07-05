صور .. "غفوة سائق" و "السرعة الفائقة" يتسببان بحادثي سير في أربيل وميسان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل اليوم الثلاثاء حدوث حادث سير في حي برايتي على الشارع 60 صباح اليوم

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الحادث كان بسبب غفوة السائق أثناء قيادته للسيارة "مبينة انه "لم يتسبب بأضرار بشرية لكنها تسببت بتلف بعض المزروعات على الطريق".

وفي حادث آخر غرقت سيارة في نهر دجلة بعد سقوطها من اعلى جسر الزهور في مركز مدينة العمارة وسط محافظة ميسان اليوم الثلاثاء في احد اغرب حوادث السير التي شهدتها المدينة.

وبين شهود عيان إلى وكالة شفق نيوز أن "سيارة نوع بيك اب سقطت في نهر دجلة بعد تجاوزها رصيف الجسر وهدمها لجداره لتقع بشكل مباشر في النهر بسبب فقدان سيطرة السائق عليها لأنه كان يسير بسرعة عالية".

واضاف آخرون "سائق السيارة نجا بأعجوبة لأنه كان الوحيد فيها رغم إصابته واستطاع الخروج من السيارة التي ابتلعتها مياه النهر بينما هرع مدنيون ورجال مرور المحافظة صوب مكان الحادث".