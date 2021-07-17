صور .. عمال في نينوى يقطعون طريقا حيوياً احتجاجا على قرار حكومي

شفق نيوز/ نظم عمال الأجور اليومية في نينوى، يوم السبت، تظاهرة قطعوا فيها طريقاً رئيسياً احتجاجاً على إحالة الحكومة الاتحادية معملا للإسمنت إلى الاستثمار، عادين هذا الإجراء بأنه سيؤدي إلى قطع مصادر رزقهم.

وذكر مراسل شفق نيوز أن العمال قطعوا الطريق المؤدي الى معمل اسمنت بادوش الجديد، وذلك على خلفية قرار وزارة الصناعة والمعادن بإحالته الى الاستثمار الذي سيؤدي الى تركهم العمل وقطع ارزاق مئات العوائل، بحسب اقوالهم.

وقال المحتجون ان المعمل لديه طاقة انتاجية وينتج قرابة 4000 الاف طن من الاسمنت يومياً، وهم يستغربون من إحالته إلى الاستثمار.

وحاول مراسلنا التواصل مع ادارة المعمل لكن مدير الادارة لم يجب على الاتصالات.