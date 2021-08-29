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صور.. عقود الكهرباء يتظاهرون في البصرة احتجاجاً على قرار للوزارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-29T10:56:57+0000
صور.. عقود الكهرباء يتظاهرون في البصرة احتجاجاً على قرار للوزارة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من اصحاب عقود وزارة الكهرباء ضمن قرار مجلس الوزراء 315 أو ما يعرف بالـ 30 ألف فرصة عمل في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الاحد، احتجاجاً على عدم موافقة الوزارة على توقيع عقود وزارية معهم.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء طلبت عددا من الكتب الرسمية منها كتاب التخصيص المالي من الحكومة المحلية وكتاب موافقة من المحافظة الموقع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحين أنه "وبعد توفير كل هذه الكتب رفضت الوزارة التعاقد معهم لصرف مخصصاتهم المالية أسوة بباقي الدوائر التي استلمت رواتب سبعة أشهر"، حسب قولهم.

وبينوا أن "عددهم أكثر من 5000 موظف موزعون على شركات الإنتاج والنقل والطاقة".

وأشار المتظاهرون إلى أنهم "سيستمرون بالاحتجاج وغلق الدوائر في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم".

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