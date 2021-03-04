صور.. عشية الزيارة المرتقبة.. بغداد تتزين بصور "الحبر الأعظم" وسط إجراءات مشددة

شفق نيوز/ تزينت شوارع العاصمة العراقية بغداد بصور البابا فرنسيس والمرجع الديني الشيعي علي السيستاني، عشية الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا إلى العراق.

وشهدت شوارع العاصمة انتشارا أمنيا كثيفا، لتأمين زيارة الحبر الأعظم، والتي تستمر 3 أيام يجري فيها البابا لقاءات رسمية برئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، فضلا عن زيارة مدينة أور بمحافظة ذي قار ولقائه بالمرجع السيستاني بمحافظة النجف.

وتتولى الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء تأمين أغلب المناطق المعنية بزيارة البابا في العاصمة بغداد.

وكذلك سيجري البابا زيارة إلى محافظة نينوى وإقليم كوردستان.

وقال البابا في تغريدة له، عشية الزيارة المرتقبة، إنه "سيتوجه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا، أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".