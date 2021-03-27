صور.. عرض مسرحي في مكب للنفايات بكركوك

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك عرضاً مسرحياً غير مألوف، حيث اعتاد عشاق المسرح مشاهدة المسرحيات تعرض على خشبة المسارح، إلا أن هذا العرض تم تقديمه في مكب للنفايات للفت الانتباه إلى الإهمال الخدمي في هذه المحافظة.

يقول الفنان زانيار جمعة، الذي قدم عرضاً منفرداً لمسرحيته، في حديث لشفق نيوز، إنه اغتنم مناسبة اليوم العالمي للمسرح لتقديم مسرحيته في مكب للنفايات "سبب اختياري لهذا المكان هو لان محافظتي مليئة بالنفايات".

ويضيف "حياتنا اصبحت عبارة عن قصة نفايات، أتمنى من الحكومة المحلية وكل الجهات ان تنقذ مدينتي من النفايات، فقد اصبحت اطرافها وكل شوارعها وازقتها عبارة عن مكبات للنفايات وهذا الامر يهدد صحة المواطنين".