صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الجمعة بأن شخصا أقدم على إضرام النار بجسده داخل سيارته بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات فرض حظر التجوال الشامل وذلك في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطة المرور في كركوك استوقفت ظهر اليوم سائق عجلة أجرة خرق حظر التجوال بخروجه إلى الشارع وفرضت غرامة مالية عليه مقدارها 200 الف دينار عراقي.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن ساقين اصطناعيتين للسائق قد احترقتا ليتضح فيما بعد أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة، و تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن يرقد تحت العناية المركزة.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

وتوضح الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز مدى الأضرار التي لحقت بالعجلة جراء الحريق.

وبدأ منذ يوم مساء أمس الخميس سريان فرض حظر التجوال في مناطق ومدن العراق باستثناء إقليم كوردستان والذي سيستمر لمدة أسبوعين وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وظهور تفشي السلالة الجديدة للفيروس.