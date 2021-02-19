سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-19T10:14:11+0000
صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الجمعة بأن شخصا أقدم على إضرام النار بجسده داخل سيارته بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات فرض حظر التجوال الشامل وذلك في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطة المرور في كركوك استوقفت ظهر اليوم سائق عجلة أجرة خرق حظر التجوال بخروجه إلى الشارع وفرضت غرامة مالية عليه مقدارها 200 الف دينار عراقي.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن ساقين اصطناعيتين للسائق قد احترقتا ليتضح فيما بعد أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة، و تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن يرقد تحت العناية المركزة.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

وتوضح الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز مدى الأضرار التي لحقت بالعجلة جراء الحريق.

وبدأ منذ يوم مساء أمس الخميس سريان فرض حظر التجوال في مناطق ومدن العراق باستثناء إقليم كوردستان والذي سيستمر لمدة أسبوعين وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وظهور تفشي السلالة الجديدة للفيروس.

related

اندلاع حريق هائل وسط كركوك

Date: 2019-09-18 18:33:15
اندلاع حريق هائل وسط كركوك

صور.. اخماد حريق كبير اتى على اكثر من 10 الاف دونم بكركوك

Date: 2019-06-05 19:49:25
صور.. اخماد حريق كبير اتى على اكثر من 10 الاف دونم بكركوك

وثيقة .. كركوك تصدر ضوابط وتعليمات جديدة تخص حظر التجوال الشامل

Date: 2020-06-02 14:03:01
وثيقة .. كركوك تصدر ضوابط وتعليمات جديدة تخص حظر التجوال الشامل

قرارات جديدة من محافظتي ذي قار وكركوك بشأن حظر التجوال .. وثيقة

Date: 2021-02-17 10:39:00
قرارات جديدة من محافظتي ذي قار وكركوك بشأن حظر التجوال .. وثيقة

لدغة عقرب تودي بحياة طفلة بعمر 6 اعوام في كركوك

Date: 2020-05-18 18:57:16
لدغة عقرب تودي بحياة طفلة بعمر 6 اعوام في كركوك

بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

Date: 2020-11-17 11:30:43
بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

صفاء العبدكة.. قصة عراقي قهر كورونا من ديالى إلى كركوك

Date: 2020-08-06 13:50:02
صفاء العبدكة.. قصة عراقي قهر كورونا من ديالى إلى كركوك

في بادرة أولى من نوعها.. مراسل شفق نيوز يضع منزله في خدمة مرضى كورونا

Date: 2020-03-16 22:13:39
في بادرة أولى من نوعها.. مراسل شفق نيوز يضع منزله في خدمة مرضى كورونا