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صور.. عراقيون غاضبون يحاصرون مقر السفارة التركية ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T17:53:31+0000
صور.. عراقيون غاضبون يحاصرون مقر السفارة التركية ببغداد

شفق نيوز/ تجمهر العشرات من الأشخاص، يوم الأربعاء، أمام مقر السفارة التركية وسط العاصمة العراقية بغداد احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك وأسفر عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الشبان تظاهروا، مساء اليوم، أمام مقر السفارة التركية بمنطقة الوزيرية، وسط بغداد، فضلا عن مكتب لإصدار الفيزا التركية احتجاجاً على القصف.

واشار مراسلنا الى وجود انتشار أمني مكثف لحماية مقر السفارة الذي يريد المحتجون اغلاقه او اقتحامه.

وفي وقت سابق، انتشرت قوة أمنية حول مبنى مكتب منح الفيزا التركية تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصيف.

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن القوات الامنية انتشرت بكثافة امام مبنى مكتب اصدار الفيزا التركية وسط العاصمة العراقية بغداد، خشية من التظاهر امامه من قبل الجماهير الغاضبة المنددة بالقصف التركي.

وفي وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أغلق العشرات من المحتجين مكتبي لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، في محافظتي النجف وكربلاء، احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك وأسفر عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وقصفت المدفعية التركية، اليوم، مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

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