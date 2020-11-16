صور.. عراقية تلد ثلاثة توائم بعد سبع سنوات من الحرمان

شفق نيوز/ شهدت مستشفى الولادة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، 60 كم غربي العاصمة بغداد، يوم الاثنين، ولادة ثلاثة توائم من سيدة عراقية بعد سبع سنوات حرمان من الإنجاب.

ووفقا لمسؤول في دائرة صحة الانبار فإن التوائم "ولد وبنتان"، بحالة ممتازة وكذلك والدتهم، وهي ثاني حالة من نوعها تشهدها المدينة خلال العام الحالي.

من جانبه نقل المكتب الإعلامي في مستشفى الفلوجة عن الدكتورة محاسن كمال صالح قولها إن السيدة البالغة من العمر ٢٧ عاما سبق ان أجرت عملية زرع أنابيب بعد ٧ سنوات زواج عجزت خلالها من الحمل بصورة طبيعية وتمت الولادة بعملية قيصرية والأم وأطفالها بحالة صحية جيدة جدا وأوزانهم مثالية.

وبسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تفرض مستشفى الفلوجة حظرا على دخول أروقتها غير الكوادر الطبية والمرضى مع مرافق واحد فقط، لكن مظاهر الاحتفال بدت واضحة في حديقة المستشفى الخارجية حيث تجمع عدد من أقرباء المواليد الجدد للاحتفال ورمي الحلويات بمشهد استقطب اهتمام الموجودين بالمستشفى.

وقال أحد أقرباء والد الأطفال الثلاثة ويدعى أبو محمد لـوكالة شفق نيوز، إن "العملية استغرقت أكثر من ساعة لكن علمنا أن الجميع بخير والحمد لله، ونحتفل مقدمين الشكر للكوادر الطبية التي كان تعاملها مع الحالة مميزا وانسانيا وبدا ذلك واضحا من فرحهم معنا".