صور.. عدسة وكالة شفق نيوز توثق "ليلة الصدريين الأولى" في مبنى البرلمان

شفق نيوز/ هكذا بدا جسر الجمهورية والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعد أن اقتحم أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء واستقر بهم المقام في مبنى مجلس النواب باعتصام مفتوح حيث قضوا الليلة الأولى فيه.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقت شباب يفترشون ارصفة المنطقة الدولية ومواكب لتقديم الماء والطعام تمتد من ساحة التحرير وسط العاصمة مرورا بجسر الجمهورية الذي مرت فوقه الجموع الصدرية نحو مبنى مجلس النواب "رمز الشعب" حسب توصيف وزير مقتدى الصدر محمد صالح العراقي.

فيما بدا المشهد مغايراً على جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء بساحة التحرير ذات الرمزية الأبرز للمتظاهرين والمحتجين في بغداد وباقي المحافظات العراقية، حيث انتشرت قطع الكتل الكونكريتية التي أسقطها الصدريون يوم أمس للوصول إلى المنطقة المحصنة مما أدى إلى تحطم بعضها وانتشار شظاياها على شارع ورصيف الجسر.

وفي المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب بدت الأجواء أكثر استرخاء من الجسر، حيث نصب مساء يوم أمس السبت أصحاب المواكب الحسينية سرادقهم ونظموا معدات الطبخ وأصناف الطعام لتقديمها للمحتجين، فيما اصطحب أحدهم بقرة ذبحها لإطعامهم.

وصباح اليوم قدم أصحاب المواكب وجبات الفطور للمعتصمين ليكونوا بذلك أول المواطنين العراقيين الذين يتناولون فطورهم في هذا المبنى الذي كان محظوراً الوصول إليها باستثناء الصحفيين والإعلاميين أو مواطنين من عامة الشعب يدخلونه باستثناءات خاصة لقضية ما.