صور .. إعادة فتح مزيد من الطرق الرئيسية المغلقة في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ تواصل السلطات العراقية، اليوم الخميس، إعادة فتح الطرق المتبقية بالعاصمة بغداد والتي أغلقت قبل أيام لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين مشيا على الاقدام الى كربلاء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، برفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتح طريق سريع البياع باتجاه السيدية المتجه نحو مفرق الدورة، وصولاً إلى علوة الرشيد، جنوبي بغداد، أمام حركة المركبات، مشيرا الى أن عدد المواكب التي تم رفعها بلغ ٢٠٠ موكب .

كما أكد المصدر، إعادة فتح طريق قناة الجيش بالكامل، بدءا من تقاطع الصليخ باتجاه بغداد الجديدة، موضحاً أن الطريق يخلو حاليا من الزائرين.

وأشار المصدر أيضا، إلى رفع المواكب الحسينية بالكامل، لافتا الى استمرار انتشار القوات العسكرية من فوج طوارئ بغداد.

وصباح اليوم الخميس، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بالمباشرة برفع المواكب الحسينية من سريع طريق أم الطبول باتجاه منطقتي البياع والسيدية، وصولا الى مفرق الدورة باتجاه علوة الرشيد حيث الطريق الدولي جنوبي بغداد.

وبين أن الطرق ستفتح خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الرفع وعمل امانة بغداد من تنظيف المكان، حيث بدأت أعداد الزائرين المتوجهين الى كربلاء سيرا على الأقدام بالتناقص

وأمس الأربعاء، أعادت السلطات الامنية فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب، وطريق القناة وصولا الى جسر ساحة مظفر، حيث مناطق شمال وشرق العاصمة.

وبدأت القوات الامنية، منذ أول أمس الإثنين، قطع طرق مهمة وسط بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر، وفق الإحصاءات الرسمية.