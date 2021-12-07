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صور .. طالب عراقي بمرحلة الثانوية يُصنّع طائرة مسيرة "بمواد زهيدة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T14:03:18+0000
صور .. طالب عراقي بمرحلة الثانوية يُصنّع طائرة مسيرة "بمواد زهيدة"

شفق نيوز/ قام الطالب رضا مهدي خضير في الصف الرابع الاعدادي بثانوية المتميزين في النجف بصناعة طائرة مسيرة بسيطة وبمواد محلية.

وذكرت مديرية تربية محافظة النجف في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصنيع هذه الطائرة جاء "ضمن مشروع (تميز المتميزين) الذي أطلقته إدارة المدرسة لدعم وتحفيز الطاقات والابتكارات العلمية".

ونقل البيان عن الطالب خضير قوله، إن جهوده جاءت بتشجيع من مدرسي المواد العلمية في المدرسة وذويه في تنمية قدراته وتقديم الدعم اللازم لتجميع وتركيب الطائرة وبمواد بسيطة جداً.

وأوضح أن هذا النموذج قابل للتطوير لتصبح طائرة متعددة المهام وذات مديات بعيدة يمكن استخدامها للاستطلاع والكشف والمراقبة والزراعة كنشر المبيدات الزراعية خاصة أنها تعتمد في تصنيعها على مواد متوفرة في الأسواق وبأسعار زهيدة مقارنة مع نظيراتها التي تصنع في الدول الأخرى.

من جانبه ثمن المدير العام للتربية مردان البديري جهود الطالب (رضا) وادارة المدرسة برعاية هكذا مواهب وطاقات علمية، مشيراً الى ان هذه الطاقات يجب ان تلاقي اهتماماً حكومياً.

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