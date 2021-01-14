صور.. ضابط عسكري يحول مطعم وحدته إلى لوحة مدنية

شفق نيوز/ مطعم من الدرجة الأولى من فئة خمس نجوم، أو مقهى فاخر أنفق صاحبه ملايين الدنانير لكي يظهره بهذا الشكل المميز، هذا ما توحي به صور مطعم إحدى سرايا الجيش في الموصل.

الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، هي لمطعم سرية التموين في مقر الفرقة الخامسة عشر في منطقة الكسك غرب مدينة الموصل، تصميم أبعد ما يكون عن النمطية العسكرية التقليدية، هكذا أراد آمر سرية التموين أن يضفي لمسة جمالية على وحدته العسكرية.

آمر سرية التموين، المقدم بلال أحمد، بالإضافة إلى كونه ضابط عسكري إلا أن هوايته في التصميم والديكور لم تفارقه، لذا وظّف هذه الهواية والحرفة في وحدته بمساعدة جنوده، حيث قام بتغليف جدران وسقف المطعم بورق خشبي المظهر ليوحي بالدفء في شتاء نينوى البارد، مع توزيع مقتنيات ولوحات فلكلورية في أركانه إلى جانب أدوات الطبخ الحديثة كغلاية الشاي وغيرها، فضلاً عن الإنارة وطاقم المطبخ، أجواء تأخذ الجندي أثناء تناوله الطعام بعيداً عن الروتين والصرامة العسكرية.

يقول المقدم بلال أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه أنشأ هذا المطعم من الصفر بمساعدة جنوده ليكون بهذا المنظر المبهر وبأبسط الإمكانيات، على الرغم من أن العمل يوحي بإنفاق ملايين الدنانير لإظهار المطعم بهذا الشكل.

وينطلق المقدم أحمد من منطلق أن "الوحدة بآمرها" وقد جسّد ذلك على أرض الواقع.