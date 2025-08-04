صور صادمة.. بغداد تفرغ نفاياتها في نهرها التاريخي بلا رحمة

شفق نيوز- بغداد

على الرغم من الحملات المتكررة لتنظيف ضفاف نهر دجلة، إلا أن مشهد التلوث والإهمال ما يزال يطغى على النهر في قلب العاصمة بغداد، حيث رصدت عدسة وكالة شفق نيوز تدفق مياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى مجرى النهر، في مشهد يثير القلق ويطرح تساؤلات حول غياب المعالجات الجذرية.

وتُظهر الصور التي التقطها فريق شفق نيوز، وبشكل خاص في مجرى شارع النهر، حجم الضرر البيئي الذي يتعرض له دجلة، حيث تتحول ضفافه إلى مكبٍّ للمياه الثقيلة دون أي رقابة فعلية.

ويؤكد مشهد التصريف المستمر للمجاري في عدة نقاط، من مدينة الطب وحتى شارع أبو نواس، أن المشكلة ليست عرضية، بل تمتد على مسافة واسعة من النهر، وتمارس بشكل علني أمام أنظار الجميع، دون أن تقابلها إجراءات جادة من الجهات المعنية.

ويأتي هذا التلوث المستمر لنهر دجلة في وقت تعاني فيه البلاد من شحة حادة في المياه وأزمة مائية متفاقمة، حيث يشهد مخزون المياه في العراق انخفاضاً ملحوظاً يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية والحياة اليومية للمواطنين.

وتتزايد المخاوف من أن استمرار هذه الممارسات الملوثة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه ويزيد من صعوبة توفير مياه نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمي في المستقبل القريب.

ورغم التحذيرات المتكررة من مخاطر التلوث على الصحة العامة والبيئة، يبدو نهر دجلة، الذي لطالما كان شريان الحياة لبغداد، وكأنه يُترك لمصيره، يئنّ تحت وطأة النفايات والإهمال.