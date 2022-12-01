صور .. إصابة 15 تلميذا إثر سقوطهم بمجارٍ داخل مدرسة في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية التربية محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الخميس، إصابة 15 تلميذا اثر سقوطهم داخل مخزن مياه المجاري داخل إحدى المدارس في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن عقيل الجبوري المدير العام للتربية يتابع حالة تلاميذ مدرسة الاخاء الابتدائية الذين تعرضوا لحادث انهيار الغطاء الخارجي لمخزن مياه المجاري المتروك في حديقة المدرسة والبالغ عددهم 15 تلميذا.

ووفقا للبيان فإن هؤلاء التلاميذ تم نقلهم الى طوارئ المستشفى العام لتلقي العلاج لإصابتهم بجروح طفيفة.