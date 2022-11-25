صور.. شفق نيوز ترصد وجه بغداد الآخر بعد المطر

شفق نيوز/ عندما تهطل الأمطار في بغداد، يتخل للمواطن البغدادي غرق الشوارع وانسداد حركة المرور، إلا أن هناك وجها جميلا آخرا للعاصمة العراقية ظهر صباح اليوم بعد زخة أمطار ليلية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، أجواء ما بعد هطول الأمطار في منطقة الجادرية، وعلى جسرها الشهير الممتد فوق نهر دجلة، وسط العاصمة، حيث يقصده البغداديون للاستمتاع بتلك الأجواء مع طائر النورس.

وشهدت بغداد ومحافظات أخرى، هطول أمطار غزيرة مع ساعات الفجر الاولى اليوم الجمعة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تعد ثاني موجات مطر للموسم الشتوي الحالي، الذي سبقته أعوام جفاف.