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صور.. شرطة الأنبار تغلق مخازن "الباچة" وتوقف 7 من أصحابها

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-07T14:07:35+0000
صور.. شرطة الأنبار تغلق مخازن "الباچة" وتوقف 7 من أصحابها

شفق نيوز/ أوقفت مديرية شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، يوم الجمعة، سبعة من اصحاب مخازن بيع "الباچة"، وإغلاق مخازنهم، نتيجة بيعهم بضاعة غير صالحة للاستهلاك، بحسب ما افاد به مدير شرطة الفلوجة، العميد جمال الجميلي. 

وقال الجميلي، في تصريح لوكالة "شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات قدمتها مجموعة من المواطنين، تفيد بوجود عدد من مخازن بيع اللحوم في سوق النزيزة، وسط الفلوجة، غير ملتزمة بالضوابط الصحية والشرعية، تم تشكيل فريق من المديرية وقائممقامية القضاء ودائرة الرقابة الصحية، وتنفيذ جولة تفقدية في السوق".

ولفت الجميلي، قائلاً "بالفعل، تم خلال الجولة كشف عدد من اصحاب مخازن بيع الباچة، مخالفين للضوابط، وبضاعتهم غير صالحة للاستهلاك البشري". مؤكداً، أنه "تم اعتقال سبعة منهم، وإغلاق مخازنهم، كما تم تنظيم محظر ضبط بالمواد واتلافها، ثم تسليم المعتقلين إلى الجهة المعنية".

واختتم الجميلي، بالقول "ان الفريق المشكل من المديرية والرقابة الصحية والادارة المحلية، ستكون لها جولات تفقدية بشكل يومي ودقيق، وفي حال مخالفة اي احد من اصحاب محال اللحوم او الخضراوات وغيرها، فسيتم اعتقاله وغلق محله بشكل نهائي لا رجعة فيه".

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