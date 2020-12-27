صور.. شجرة عيد الميلاد تضيء ساحة التحرير ببغداد

شفق نيوز/ تستقبل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، العام الجديد بحلة جديدة تختلف تماماً عما استقبلت به العام الحالي 2020، حيث أنارت شجرة عيد الميلاد أجواء الساحة مع اقتراب عيد رأس السنة.

ساحة التحرير التي أصبحت منذ شهر تشرين الأول عام 2019 وحتى صيف العام الحالي، مركز الاعتصام الرئيس في بغداد، إذ اكتظت بآلاف المتظاهرين الذين اعتصموا فيها للمطالبة بإجراء إصلاحات في العملية السياسية وإدارة الدولة، ومن ثم اتشحت الساحة بالدم والسواد بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المتظاهرين لتستقبل في حينها أعياد الميلاد ورأس السنة لعام 2020 بالحزن.

ومع اقتراب العام الجديد ازدانت ساحة التحرير بشجرة ضوئية لعيد الميلاد لتظهر بمظهر جمالي يبعث على البهجة، وتكاد تكون رسالة سلام وتفاؤل بالعام الجديد إذ سطعت الشجرة بمصابيح ناصعة البياض.