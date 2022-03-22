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صور .. شباب موصليون "يئسوا" من وزارة التربية يتطوعون لتدريس طلاب قريتهم مجاناً

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-22T10:05:13+0000
صور .. شباب موصليون "يئسوا" من وزارة التربية يتطوعون لتدريس طلاب قريتهم مجاناً

شفق نيوز / بادر مجموعة من شباب إحدى القرى، غربي الموصل، يوم الثلاثاء، إلى التطوع والقاء المحاضرات المجانية على طلبة مرحلتين دراسيتين في مدرستين داخل القرية بعد النقص الحاصل في الكادر التدريسي، وتزايد عدد الطلبة الذي تجاوز 1500 طالب.

وقال مراسل شفق نيوز إن خمسة شباب من حملة الشهادات الجامعية من أهالي قرية البوير الواقعة غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، تطوعوا لإلقاء محاضرات مجانية على طلبة صفوف الخامس والسادس الابتدائي في المدرستين اللتين تضمهما القرية لمساعدة الكوادر التدريسية وسد النقص الحاصل في مدارس القرية".

وأضاف المراسل أن الشباب بادروا بهذه الخدمة التطوعية بعدما وجدوا ان عدد الطلبة وصل الى نحو 1500 تلميذاً، وأن وزارة التربية لم تسند الكادر التدريسي او تعوضه بالنقص الحاصل بالمعلمين، فعمدوا الى هذه المبادرة تلبية لحاجة الطلبة الفعلية لتدريس المواد وخصوصا الصف السادس الابتدائي الذي يعد من الصفوف المنتهية وامتحانات طلبته وزارية".

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