صور.. شاحنات المساعدات العراقية تدخل سوريا لإغاثة المنكوبين وعدسة شفق نيوز توثق

شفق نيوز/ وصلت المئات من سيارات المساعدات العراقية الى سوريا، يوم الأحد، لتقديم الإغاثة للمنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، دخول الشاحنات العراقية المحملة بالمواد الغذائية الى سوريا، عبر منفذ البوكمال بين العراق وسوريا.

واتجهت الشاحنات صوب مدينة حلب المنكوبة لايصال المساعدات الإغاثية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر من جديد لتصل إلى 5273 هم:2063 في مناطق النظام 3210 في مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” و”الحكومة السورية المؤقتة”، إضافة لإصابة الآلاف، في حين أن هناك أهالي دفنوا جثامين الضحايا في الساعات الأولى قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ.