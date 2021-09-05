صور.. شابان موصليان يحولان "باص خردة" الى مطعم متنقل

شفق نيوز/ بعد خمس سنوات من البطالة وماراثون البحث عن وظيفة حكومية أو فرص عمل تليق بالشهادة الجامعية، لم يجد شابان من مدينة الموصل وسيلة لتأمين مصدر دخل لهما سوى هيكل متهالك لحافلة نقل للركاب (باص) أكل عليها الدهر وشرب ليحولاه إلى مطعم متنقل بات مصدر لرزق لهما ولعدد من العوائل التي يعمل أبناؤها في هذا المشروع البسيط.

ليث طلال، ومحمد مجاهد، شابان تخرجا من كلية التربية عام 2016، ومنذ ذلك الحين باءت جميع محاولاتهما في الحصول على وظيفة او فرصة عمل بالفشل، مما إضطرهما إلى التفكير ببدائل أخرى ليستقر الرأي أخيراً بهم على مشروع "المطعم الجوال" وإتخذا من ساحة الاحتفالات في الجانب الايسر من مدينة الموصل مكاناً له حيث تتوافد الأُسر ليلاً كل يوم.

يقول ليث طلال لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع شبابي وبسيط وبإمكانيات مالية محدودة، خطوتنا الاولى كانت صعبة فالباص كان عبارة من خردة، وقمنا بإعادة صيانته وهيكلته ليكون مطعماً متنقلاً يمكن أن يتواجد في منتزه او مكان عام".

وأضاف "تكفلنا بكل العمل الذي استغرق عدة أشهر وبمساعدة أصدقائنا من الخريجين نجحنا بتحقيق الحلم".

فيما يقول محمد مجاهد، مخاطباً الشباب عبر وكالة شفق نيوز "لا تنتظروا الوظائف الحكومية واعملوا على تحويل أفكاركم إلى مشاريع على ارض الواقع، اما ان يبقى الخريج ينتظر التعيين فلن يحقق شيئا في حياته".

واشار الى ان "مدير البلدية الموصل كان له دور ايجابي حيث سمح لنا باختيار ساحة الاحتفالات كمكان للمطعم، وكذلك مديرو بعض الدوائر ساهموا بمنحنا الموافقات الرسمية لكن المفارقة كانت مع الموظفين حيث كانوا يبحثون عن صيغة قانونية لمنح موافقة لمنشأة متنقلة وليست ثابتة لكون هذا النوع من المشاريع ليس له صيغة قانونية في السابق".

وأكد مجاهد "رغم كل الصعوبات فقد نجح المشروع وساعدنا الكثير من الشباب في الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من الشباب لديهم افكاراً ناجحة ولكن لا يمتلكون الموارد الكافية وهنا يأتي دور الحكومة في دعمهم خصوصاً مع ارتفاع نسب البطالة وزيادة إعداد الخريجين".

وأوضح طبيعة العمل في المطعم "نحن نقدم الوجبات السريعة التي يطلبها الناس في الأماكن العامة والمنتزهات وقد وفرنا الكثير من هذه الوجبات داخل الباص، ولدينا كادر يصنع الوجبات بطريقة لا تختلف عن المطاعم العادية".

واشار الى "َضرورة ان تسمح الحكومة باستيراد المطاعم المتنقلة والجاهزة الموجودة في دول اخرى فهذا الامر سيسهل على الشباب توفير بعض فرص العمل".