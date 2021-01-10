صور.. أسواق الأسماك تنتعش في بغداد

شفق نيوز/ يعد السمك طبقاً رئيسياً في مائدة العائلة العراقية، وبالأخص الأصناف المحلية منه، وله ما يكاد أن يكون طقوساً خاصة لشوائه وطبخه وأوقات تناوله، وفي الآونة الأخيرة شهدت أسواق الأسماك في العاصمة بغداد انتعاشاً ملحوظاً على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

مراسل وكالة شفق نيوز، تجول في عدد من أسواق السمك في بغداد، ومن أبرزها سوق منطقة الصدرية وسط العاصمة والذي يشتهر بالأطعمة الطازجة وله شعبية واسعة حيث يقصده البغداديون من مختلف المناطق للتبضع.

يقول باعة الأسماك في سوق الصدرية، لوكالة شفق نيوز، إن الفترة الأخيرة شهدت ازدياد الطلب على الأسماك من قبل المواطنين، خصوصاً في أيام الأربعاء والجمعة والعطل الأخرى، وهي الأيام المفضلة لتناول السمك.

ويوضح أحد الباعة لوكالة شفق نيوز، أن أغلب الأسماك التي يبيعونها عراقية تأتي من جنوب البلاد، وتحديداً من محافظات ذي قار وميسان وواسط.