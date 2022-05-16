صور.. أسرى حرب الخليج يتظاهرون وسط بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أسرى حرب الخليج الثانية، يوم الإثنين، أمام وزارة الدفاع العراقية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بحقوق مالية تقاعدية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لآمرية قوات حفظ القانون ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بإشراف ومتابعة وتواجد ميداني من قبل آمر قوات حفظ القانون اللواء الحقوقي جواد كاظم رهيف الدراجي، تم انتشار وحدات قوات حفظ القانون بالقرب من مبنى وزارة التخطيط المجاورة لمدخل المنطقة الخضراء لتأمين الحماية اللازمة للممتلكات العامة وللمتظاهرين من أسرى حرب الخليج الثانية خلال تظاهرهم هذا اليوم أمام وزارة الدفاع للمطالبة بحقوق مالية تقاعدية".

وأضاف البيان أن "وحداتنا وبمهنية عالية من الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان حرصت على تقديم كافة الخدمات الانسانية المتيسرة مع منع قطع الطرق وحرية الحركة للمواطنين كافة".