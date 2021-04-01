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صور.. "سجاد العراقي" يشعل الاحتجاجات في الناصرية مجدداً

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-01T14:36:06+0000
صور.. "سجاد العراقي" يشعل الاحتجاجات في الناصرية مجدداً

شفق نيوز/ عاد العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، يوم الخميس، إلى شوارع مدينة الناصرية للتظاهر والتصعيد لعدم تنفيذ مطالبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين عادوا إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وشارع الإمام علي قرب ديوان المحافظة، للتظاهر وحرق الاطارات لقطع الشوارع، لعدم تنفيذ مطالبهم لغاية الان.

وبين أن عودة المتظاهرين للتصعيد تأتي أيضاً بسبب استمرار اختفاء الناشط المدني سجاد العراقي، واقرار صعود الدولار بشكل رسمي داخل البرلمان العراقي بعد التصويت على الموازنة العامة يوم أمس.

وفقد أثر سجاد العراقي، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، منذ مساء 20 أيلول/سبتمبر الماضي عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

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