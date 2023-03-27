صور.. "سانت ليغو" يغلق مداخل "حبوبي الناصرية" ويعيد خيم الاعتصام

شفق نيوز/ شهد قضاء الحبوبي في محافظة ذي قار، يوم الإثنين، عودة خيم الاعتصامات احتجاجاً على تصويت البرلمان العراقي على اعتماد القاسم الانتخابي "سانت ليغو" 1.7.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين في الحبوبي نصبوا خيم الاعتصام وأغلقوا كافة مداخل القضاء بالكتل الكونكريتية احتجاجا على تصويت مجلس النواب العراقي فجر اليوم على قانون الانتخابات الجديد.

وأتم مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في جلسة شهدت فوضى عارمة ببداية انعقادها.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

كما صوت البرلمان على الفقرات التي تخص محافظة كركوك، وتلّزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.

وكان البرلمان قد صوت الاسبوع الماضي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.