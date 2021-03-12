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صور.. رسالة هاتفية تنقذ عوائل سائحة احتجزتها الامطار بجبال زرباطية شرقي واسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-12T16:52:14+0000
صور.. رسالة هاتفية تنقذ عوائل سائحة احتجزتها الامطار بجبال زرباطية شرقي واسط

شفق نيوز/ تلقت مديرية الدفاع المدني، مساء يوم الجمعة، رسائل استغاثة من عوائل سائحة حاصرتهم الأمطار والسيول في منطقة عيون زرباطية الحدودية شرق محافظة واسط.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان العوائل السائحة بعد ان غرزت عجلات سياراتهم بالوحل في اودية جبال المنطقة الحدودية السياحية ومع ضعف وجود التغطية من شبكات الهاتف في تلك المنطقة استعانت العوائل بإرسال رسائل استغاثة طلبا للمساعدة.

وأضاف البيان؛ أن فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث رغم بعد المسافة عن مركز المدينة وأخلت العوائل المكونة من 25 فردا مع سحب 6 عجلات مدنية واخراجها من الاودية من خلال استخدام معدات الانقاذ الثقيل من شفلات وعجلات انقاذ الدفاع المدني حتى تمكنت من إنهاء الواجب دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني قد حذرت في وقت سابق ونشرت وصايا وإرشادات بخصوص تعرض البلاد لعواصف وأمطار تستمر إلى صباح يوم غد السبت، وأكدت على ضرورة الالتزام التام من قبل المواطنين وتقييد حركتهم من اجل سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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