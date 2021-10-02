صور .. ذوو ضابط "مغدور" في ديالى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بكشف قتلته

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من اهالي ديالى اليوم السبت في ساحة التحرير للمطالبة باعادة التحقيق في حادثة مقتل مقدم في الشرطة بهجوم مسلح في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

ونقل وكالة مراسل شفق نيوز، ان اهالي قضاء بلدروز شرق ديالى تظاهروا في ساحة التحرير لمطالبة رئيس مجلس الوزراء والسلطات الأمنية بكشف قتلة المقدم سرمد العتبي الذي قتل بهجوم مسلح على نقطة أمنية في أطراف الحي العسكري في قضاء المقدادية، واتهم فيه تنظيم داعش.

وحمل المتظاهرون لافتات للمقدم المغدور تطالب باعادة التحقيق بحادثة الهجوم على نقطة امنية مجددين تأكيدهم ان العتبي قتل غدرا وليس بهجوم للتنظيم المتشدد.

وتظاهر المئات من اهالي قضاء بلدروز شرقي ديالى امس الجمعة للمطالبة بالكشف عن قتلة هذا الضابط الذي سقط ضحية في اطراف قضاء المقدادية.