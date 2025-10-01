صور.. ديالى تستنفر اثر جفاف سد العظيم وانقطاع مياه الشرب

شفق نيوز - ديالى

أعلنت مديرية ماء ديالى، يوم الأربعاء، المباشرة بإجراءات عاجلة لتأمين مياه الشرب في ناحية السد العظيم بعد جفاف نهرها.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه على أثر انقطاع المياه الخام في نهر العظيم وما ترتب عليه من شحة واضحة في مياه الشرب، باشرت بحملة ميدانية عاجلة ومكثفة لتأمين المياه للأهالي في ناحية السد العظيم، من خلال تسخير الجهدين البشري والآلي، وبمشاركة 10 آليات حوضية لتجهيز المواطنين بالمياه الصالحة للشرب كإجراء مؤقت ووفق الإمكانات المتاحة.

وفي الوقت نفسه، نوهت المديرية الى تنسيقها المباشر مع مديرية الموارد المائية وبانتظار وصول الحفارات البرمائية التي ستتولى أعمال الكري، وإنشاء خندق يضمن إيصال المياه الخام إلى ممصات السحب في مجمع ماء السد العظيم وبقية المشاريع المائية، الأمر الذي سيمكن من إعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنهاء أزمة شحة المياه في الناحية.

وحذر مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى نبيل العبيدي، أمس الثلاثاء، من "خطر وشيك" يهدد مناطق وقرى الناحية بفعل الجفاف الذي ضرب الناحية خاصة سد العظيم.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "سد العظيم والذي يعتمد على الأمطار والسيول جف بالكامل في الوقت الحالي ولم يتبقى فيه سوى 9 أمتار وفق المعلومات المتوفرة لدينا"، مشيراً إلى أن "ما تبقى فيه من مياه ملوثة ولا تصلح للاستخدام".

وأضاف أن "خلية الأزمة اجتمعت في الناحية اليوم وتوصلنا إلى نتيجة حتمية وهي عدم كفاية المياه المتوفرة لأكثر من 15-20 يوماً كحد أقصى"، مؤكدا أن "مناطق وقرى الناحية تعاني من واقع مأساوي بفعل الجفاف ومعظم المناطق والقرى نرسل إليها مياه الشرب بالسيارات الحوضية".

وبين أن "مشروع ماء العظيم المركزي لم ينجز منذ 10 سنوات وهو بقيمة 28 مليار دينار، ولابد من إحالته للتنفيذ والاعتماد بشكل كلي على نهر دجلة وإنهاء معاناة سكان ناحية العظيم المستمرة منذ أكثر من 5 عقود".