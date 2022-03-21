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صور.. إخماد حريق داخل محطة تعبئة وقود في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-21T15:12:43+0000
صور.. إخماد حريق داخل محطة تعبئة وقود في نينوى

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، إخماد حريق نشب داخل محطة لتعبئة الوقود، في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريق محطة تعبئة وقود الغزلاني بنينوى عصر اليوم، بعد أن استنفرت جهد خمسة فرق بكامل طواقمها من مراكز إطفاء عدة في المحافظة" .

وأضافت أن "الحريق اندلع أثناء عملية تفريغ وقود البنزين من تنكر بسعة (13,000) لتراً، مما استدعى تدخل سريع لفرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران وإيقاف انتشار الحريق إلى الخزانات الرئيسة في المحطة المذكورة، وتمت السيطرة على الوضع من دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادّية" .

ولفتت المديرية، إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، الواجب اتباعها أثناء تفريغ المنتجات النفطية في محطات التعبئة".

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