صور وفيديو .. إخماد حريق اندلع بـ 10 برادات كبيرة في علوة الرشيد جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل 10 برادات كبيرة الحجم منها ثابتة ومتحركة من خلال الشاحنات مخصصة لحفظ الفواكه في علوة الرشيد جنوبي بغداد فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت وطوقت النيران وتابعت خطر انتشار الحريق إلى مكاتب العلوة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.