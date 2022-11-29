صور .. إخماد حريق اندلع داخل معمل حكومي لمحصول الذرة في ديالى

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع، فجر اليوم الثلاثاء، داخل معمل لتجفيف الذرة تابعاً إلى وزارة الزراعة يحتوي على كميات كبيرة من هذا المحصول في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان، ان فرقها طوقت النيران المشتعلة داخل المجفف في المعمل وابعدت خطر انتشار الحريق إلى باقي الأجزاء وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفقا للبيان.