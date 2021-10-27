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صور .. بمشاركة 6 فرق اطفاء إخماد حريق اندلع داخل جامعة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T06:14:16+0000
صور .. بمشاركة 6 فرق اطفاء إخماد حريق اندلع داخل جامعة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأربعاء عن إخماد حريق اندلع داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ستة فرق تابعة لها من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمستهلكات في منطقة الجادرية قرب الاقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد وسط العاصمة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأربعاء .

وأضاف البيان أن فرق اطفاء الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران وابعاد خطر امتدادها الى الاقسام الداخلية القريبة من موقع الحادث، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

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