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صور .. إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية وقاعة رياضية في الكاظمية ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-30T05:51:13+0000
صور .. إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية وقاعة رياضية في الكاظمية ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد سيطرتها على حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في الكاظمية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم إن ثماني فرق اطفاء سيطرت على نيران حريق اندلع داخل مبنى الجمعية التعاونية المشيد من الواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمقسم الى محال تجارية وقاعة رياضية في منطقة الكاظمية شمال بغداد .

ووفقا للبيان فإن فرق الأطفاء طوقت وعزلت النيران المشتعلة أولاً ثم نفذت الاقتحام المباشر ثانيا لإتمام السيطرة واخماد الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية .

وقالت المديرية أيضا أنه تم فتح تحقيق في مركز شرطة الكاظمية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق من خلال استدعاء خبير الادلة الجنائية ورفع العينات من موقع الحادث .

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