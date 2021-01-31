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صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T08:38:54+0000
صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، يوم الاحد، في محافظتي كركوك وذي قار للمطالبة بالتعيين.

وقال عامر محمد عن اللجنة التنظمية في كركوك، إن "ما يقارب 50 خريجا من كلية الإدارة والاقتصاد تظاهروا امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بالتعيين في القطاع الحكومي".

وفي ذي قار، اقدم العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد بالمحافظة على قطع جسر حيوي وسط المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد وسط الناصرية قطعوا جسر النصر المهم بالمحافظة.

وبين، أن المحتجين يطالبون بتعيينات على الدوائر الحكومية، أسوة بالخريجين الآخرين من الكليات الأخرى.

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