صور.. خريجو الكليات الهندسية يعتصمون ويقطعون طريقا حيويا في ديالى

شفق نيوز/ نظم المئات من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية في ديالى، يوم الاثنين، تظاهرة واعتصاما شاملا امام مبنى الحكومة المحلية في بعقوبة للمطالبة بالوظائف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين قطعوا شارع المحافظة الرئيسي الذي تتواجد فيه مقر الحكومة المحلية والدوائر الرئيسية المهمة في ديالى لحين الاستجابة لمطالبهم.

واشار الى ان الخريجين المعتصمين طالبوا الحكومة الاتحادية وحكومة ديالى بضمان تعيينات لهم اسوة بمحاضري التربية والمحافظات الأخرى، وانتقدوا قصور الحكومة المحلية في المطالبة بعقود التعيين وتأمينها للطبقات الاكاديمية والعلمية التي تعاني بطالة كبيرة وتردي معيشي منذ سنوات.

وناشد المعتصمون الجهات المعنية بإنصاف خريجي الهندسة بعقود تشغيل او حتى أجور يومية لتأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية، معتبرين اهمال شريحة المهندسين تدمير للعلم والبنى العمراني والعلمية في البلاد.

ولفتوا الى انهم طالبوا التربية بشمولهم بعقود المحاضرين ولم يتم ذلك بسبب اقتصار المحاضرين على خريجي الكليات التربوية.