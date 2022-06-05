صور.. خريجون يغلقون مبنى محافظة ذي قار واهالي العكيكة يطالبون بإقالة مسؤول محلي

شفق نيوز/ أغلق العشرات من الخريجين، يوم الأحد، مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بشمولهم بالتعيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن خريجي المعاهد التقنية تجمعوا أمام مبنى المحافظة واغلقوا ابواب الدخول والخروج.

ولفت الى ان القوات الامنية أحاطت المبنى وتحاول إبعاد المتظاهرين لمسافة أبعد. وفي ذي قار ايضا، خرج العشرات من المتظاهرين جنوبي المحافظة، اليوم الأحد، للمطالبة بالخدمات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين المحتجين في ناحية العكيكة خرجوا بتظاهرة حاشدة تطالب بالخدمات اسوة بالمناطق البقية المجاورة.

وبين، أن المحتجين أقدموا على إغلاق مبنى مديرية الناحية وطالبوا باقالة مديرها.